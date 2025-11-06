Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazanılan Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''İLK 8 HEDEFİMİZ VAR!''

Büyük hedeflerinin ilk 8 olduğunu açıklayan Okan Buruk, "Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz." dedi.

"LIVERPOOL MAÇIYLA BAŞLADI"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVİNÇLİYİM"

Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Okan Buruk, "Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli. Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim." şeklinde konuştu.