Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolseverlerin yakından takip ettiği Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programına bu sezon ilk kez katılıyor. Programda Buruk, futbolun önemli isimleri Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin'in sorularını yanıtlayarak Galatasaray'ın sezon içindeki durumunu değerlendiriyor. Programda transferlerden hakemlere kadar birçok konu masaya yatırılacak. Peki, Okan Buruk hangi kanalda, hangi programda konuşuyor? Detaylar...

OKAN BURUK HANGİ KANALDA?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolun nabzını tutan Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programında bu sezon ilk kez tv100 ekranlarına konuk oluyor. Futbolun şampiyon yıldızları Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin'in sorularını cevaplayacak olan Buruk, hem Galatasaray'ın mevcut durumu hem de Süper Lig'deki genel performans hakkında konuşacak.

Tv100, bu sezon boyunca Süper Lig heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak yayınlanan Futbolun 100'ü programı, izleyicilere zengin futbol içeriği sunarken, Ersin Düzen moderatörlüğünde Türk futbolunun önemli isimlerini ağırlıyor.

OKAN BURUK NEREDE KONUŞUYOR?

Bu akşam saat 23:00'te başlayacak olan programda, Okan Buruk Galatasaray'ın sezon başındaki transferleri, takımın performansı, hakem kararları ve rakip takımlar hakkındaki düşüncelerini paylaşacak. Özellikle transferler ve takımın son durumu hakkında merak edilen birçok sorunun cevabı, Buruk tarafından canlı yayında verilecek. Bu sezon Galatasaray'ın Avrupa'da ve Süper Lig'deki hedefleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunacak olan Buruk, futbolseverlerin beklediği önemli açıklamalara imza atacak.

Programda ayrıca, Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan gibi eski futbol yıldızları da Süper Lig'deki son durumu ve Galatasaray'ın ligdeki pozisyonunu değerlendirecek.