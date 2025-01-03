ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL?
Öğretim görevlisi maaş zammı 2025 yılı için açıklandı! Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranları ve öğretim görevlilerinin güncel maaş bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca öğretim görevlisi çalışanı tarafından merak edilen "En düşük ve en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu?" sorusu nihayet yanıt buldu. İşte öğretim görevlilerinin 2025 yılı güncel zamlı maaşlarına dair tüm detaylar!
Ocak 2025 itibarıyla öğretim görevlilerinin maaşlarına yapılan zam oranı açıklandı. Özellikle en düşük ve en yüksek öğretim görevlisi maaşları, akademisyenlerin dikkatini çekiyor. Öğretim görevlisi maaş zammı ile ilgili resmi açıklamalar ve zamlı maaş tutarları kamuoyuyla paylaşıldı. Öğretim görevlisi maaş zammı 2025 yılı itibarıyla akademik camianın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı güncel öğretim görevlisi maaşı kaç TL oldu? Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:
(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)
Şube Müdürü (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL
2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL
Memur (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 41.009
Uzman Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL
2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL
Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL
Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL
Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL
Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL