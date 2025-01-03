ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL?

Ocak 2025 itibarıyla öğretim görevlilerinin maaşlarına yapılan zam oranı açıklandı. Özellikle en düşük ve en yüksek öğretim görevlisi maaşları, akademisyenlerin dikkatini çekiyor. Öğretim görevlisi maaş zammı ile ilgili resmi açıklamalar ve zamlı maaş tutarları kamuoyuyla paylaşıldı. Öğretim görevlisi maaş zammı 2025 yılı itibarıyla akademik camianın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı güncel öğretim görevlisi maaşı kaç TL oldu? Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 41.009

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL