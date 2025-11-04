Öğrenim kredisi geri ödemeli mi, burs geri ödemeli mi? KYK kredisi faizli mi, burs mu kredi mi olduğunu nasıl anlarız?

Birçok öğrenci, "KYK bursu geri ödemeli mi?", "Öğrenim kredisi faizli mi?", "Burs mu kredi mi olduğunu nasıl anlarım?" gibi soruların yanıtını tam olarak bilmiyor. İşte tüm detaylarıyla KYK bursu ve öğrenim kredisi farkı…

KYK BURSU GERİ ÖDEMESİZ DESTEKTİR

KYK bursu, devlet tarafından karşılıksız olarak verilen bir maddi destektir. Yani öğrenciler eğitimleri boyunca aldıkları bursu geri ödemezler.

Burslar, öğrencinin eğitim süresi boyunca her ay düzenli olarak yatırılır ve mezun olduktan sonra herhangi bir borç doğurmaz.

Burslar genellikle başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere verilir. Ancak burs almak için sadece akademik başarı yeterli değildir; sosyal ve ekonomik durum da değerlendirmeye alınır.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİDİR

KYK'nın sunduğu öğrenim kredisi, burs gibi aylık olarak öğrencilere ödenir; ancak bu destek geri ödemelidir.

Öğrenci mezun olduktan sonra aldığı kredi tutarını belirli bir süre içinde devlete geri ödemek zorundadır.

Geri ödeme süreci, genellikle mezuniyetten iki yıl sonra başlar. Bu süre içinde öğrencinin iş bulması ve ödeme planını oluşturması beklenir.

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

Geçmişte KYK kredileri Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına göre güncellenerek geri ödeniyordu. Bu da alınan tutarın mezuniyet sonrası artmasına neden oluyordu.

Ancak yapılan son düzenlemelerle birlikte KYK kredi borçlarına faiz veya endeks farkı uygulanması kaldırıldı. Artık öğrenciler, yalnızca aldıkları ana para tutarını geri ödüyor.

Bu değişiklik, özellikle ekonomik olarak zorlanan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağladı.

BURSUM MU, KREDİ Mİ ALDIĞIMI NASIL ANLARIM?

Öğrenciler KYK başvurusundan sonra sonuçlar açıklandığında "Burs mu, kredi mi kazandım?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden öğrenebilir.

Adımlar şu şekilde:

1. turkiye.gov.tr adresine giriş yap.

2. Arama kutusuna "KYK sonuç" yaz.

3. "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Sonuç Sorgulama" sayfasına tıkla.

4. Açılan sayfada "Burs kazandınız" ya da "Öğrenim kredisi kazandınız" ibaresi yer alır.

Bu sayede hangi desteğin size tahsis edildiğini kolayca görebilirsiniz.

BURSTAN KREDİYE GEÇİŞ MÜMKÜN MÜ?

Bazı öğrenciler, ilk etapta burs alırken daha sonra belirli durumlarda burslarının krediye dönüştüğünü fark edebilir. Bu durum genellikle öğrencinin disiplin cezası alması, başarısız olması veya yanlış beyan gibi nedenlerden kaynaklanır.

Bursun krediye dönüştüğü durumlarda öğrenci, aldığı tutarı geri ödemekle yükümlü hale gelir. Bu nedenle burs alan öğrencilerin, üniversite kurallarına ve KYK şartlarına dikkat etmesi önemlidir.

KREDİDEN BURSA GEÇİŞ YAPILABİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, belirli şartları sağladıklarında burs talebinde bulunabilir. Ancak bu geçiş, yalnızca boş kontenjan bulunması durumunda ve başarılı öğrenciler için geçerlidir.

Her dönem sonunda öğrenciler, "Burs Nakil Başvurusu" ekranı üzerinden yeniden değerlendirme talebinde bulunabilir.

Yani kredi alan biri tamamen umutsuz değildir; belirli kriterleri sağlarsa burs alma şansı da vardır.

GERİ ÖDEME NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler için geri ödeme süresi, mezuniyetten iki yıl sonra başlar.

Bu sürede öğrenciye tebligat yapılır ve geri ödeme planı oluşturulur. Ödemeler genellikle aylık taksitler halinde yapılır ve e-Devlet üzerinden takip edilebilir.

Eğer öğrenci işsizse veya maddi sıkıntı yaşıyorsa, erteleme başvurusu yaparak ödeme tarihini öteleyebilir.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI: BURS MU, KREDİ Mİ?

Bu sorunun cevabı öğrencinin durumuna göre değişir.

Eğer öğrencinin maddi imkânı sınırlıysa ve geri ödeme yükü altına girmek istemiyorsa, burs çok daha avantajlıdır.

Ancak burs alamayan öğrenciler için öğrenim kredisi, eğitim hayatını sürdürebilmek adına önemli bir destektir.

Önemli olan, alınan kredi veya bursun doğru yönetilmesi ve bilinçli harcanmasıdır.

ÖĞRENİM DESTEĞİ SEÇİMİ BİLİNÇLİ YAPILMALI

KYK bursu ve öğrenim kredisi, Türkiye'de yükseköğrenim gören öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlar.

Ancak öğrencilerin, hangi desteği aldıklarını bilmesi ve buna göre plan yapması gerekir.

Unutulmamalıdır ki burs geri ödemesiz, öğrenim kredisi ise geri ödemelidir.