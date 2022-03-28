Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 8. bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Oğlum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisi başrol oyuncuları ile dikkat çekiyor. Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 8. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Oğlum 8. bölüm fragmanı araştırıyor. Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum hangi gün ve saat kaçta? Oğlum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 8. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE (LİNK)

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Haberler.com - Gündem