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OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu?

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2025 Ocak ayı asker maaşları ne kadar? Bugün, 3 Ocak Cuma günü açıklanan enflasyon verileriyle birlikte askeri personelin maaşları da netleşti. Ocak 2025 zammıyla jandarma, astsubay, uzman çavuş ve subay maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, zamlı asker maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak 2025'te açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, askeri personelin zamlı maaşları netleşti. Jandarma, astsubay, uzman çavuş ve subay maaşlarının yeni rakamları belli oldu. Ocak 2025 asker maaşları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu?

OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon verilerine göre, son altı aylık oranlar baz alınarak maaşlarda düzenlemeler yapılacak. TSK askeri personel maaşları başta olmak üzere birçok meslek grubu bu artıştan doğrudan faydalanacak.

Detaylar geliyor...

OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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