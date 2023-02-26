Kahramanmaraş depremlerin ardından son dönemde Konya'da sıklıkla meydana gelen obruklar bölgede endişe ve kokuya neden oldu. Yeraltı sularının çekilmesinin de oldukça önemli bir etken olan obrukların neden oluştuğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Obruk nedir, obruk nasıl oluşur? Konya'da obruk oluşumu ne anlama geliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Konya Ovası'nda yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obruk sayısının yıllar içerisinde hızlı artışı, tedirginliğe neden oluyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından sayıları 2000 gecen obruklar bölgede endişe ve korkuya neden oluyor. Peki, Obruk nedir, obruk nasıl oluşur? Konya'da obruk oluşumu ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

OBRUK NEDİR?



Obruk kısaca yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekli olarak adlandırılabilir.

OBRUK NASIL OLUŞUR?

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. İşte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.

KONYADA GÖRÜLEN OBRUKLAR NE ANAMA HGELİYOR?

Konya genelinde tespit edilen toplam obruk sayısı 2022 yılı verilerine göre 2240.Konya'da obruklar; Karapınar, Karatay, Çumra, Selçuklu, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde görülüyor. Oluşan obrukların yer kabuğundaki ani hareketlenmeler sonucuoluştuğu ve Kahramanmaraşve Hatay'da meydana gelen depremler sonucu oluşabileceği uzmanlar tarafından öne sürülüyor.