Oba Makarna endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Oba Makarna halka arz gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. OBA MAKARNA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? (OBAMS) Oba Makarna halka arz helal mi, caiz mi?

OBA MAKARNA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Oba Makarn onaylı izahnamedeki borsa görüşüne göre şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi. Buna göre islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Oba Makarna halka arz katılım endeksine uygundur.

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #OBAMS koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görecek olup, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.Oba Makarna pay başına 39,24 TL sabit fiyatla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERİR?

Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 15-16 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan halka arz rakamları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 15-16 lot vereceği öngörülmekte fakat bu rakam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.