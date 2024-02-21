OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN? (OBAMS) Oba Makarna katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN? Merak edilmekte ve araştırılmakta. 1966 yılından bu yana modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan, son 10 yıllık dönemde makarna ihracat şampiyonu olan Oba Makarna pay başına halka arz oluyor. Peki, OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN? Oba Makarna katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #OBAMS koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görecek olup, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.Oba Makarna pay başına 39,24 TL sabit fiyatla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERİR?

Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 15-16 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan halka arz rakamları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 15-16 lot vereceği öngörülmekte fakat bu rakam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

OBA MAKARNA HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.