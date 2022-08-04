ÖABT ertelendi mi? KPSS iptal mi edildi? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı ertelendi mi iptal mi edildi? Yeni KPSS sınavı ne zaman?

Peki, Bu hafta sonu yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı iptal edilecek mi? ÖABT ertelendi mi? KPSS iptal mi edildi? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı ertelendi mii iptal mi edildi? Yeni KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre KPSS iptal edildi, ÖABT sınavı ise ertelendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."