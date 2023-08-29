Nusaybin'de Otomobil Devrildi, 5 Kişi Yaralandı
Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sabri A. yönetimindeki otomobil tarlaya devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sabri A. yönetimindeki 31 FC 532 plakalı otomobil, Nusaybin uluslararası İpekyolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil