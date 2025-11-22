Haberler

Nike Çin'de 'Çorbacı' Açarak Sporu Yerel Ritüelle Birleştirdi

Nike Çin'de 'Çorbacı' Açarak Sporu Yerel Ritüelle Birleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor giyim devi Nike, Çin'in Guangzhou şehrindeki Ersha Adası'nda koşu kültürüyle özdeşleşen ve ilk bakışta sıra dışı görünen bir pop-up "çorbacı" kurdu. Marka, Kanton kültüründe yaşam enerjisinin metaforu olan geleneksel çorba ritüelini kullanarak, küresel "Just Do It" sloganını yerel dayanıklılık ve dayanışma kültürüyle harmanladı. Bu aktivasyon ile koşuculara ürün yerine, sosyalleşebilecekleri ve "iyi gelen bir mola" sunduğu bir mikro mekân yaratılmış oldu.

Nike, küresel pazarlama stratejilerine yerel bir dokunuş ekleyerek Çin'in Guangzhou şehrinde dikkat çeken bir aktivasyona imza attı. Şehrin koşu kültürünün merkezi sayılan Ersha Adası'nda, spor giyim markası geleneksel bir "çorbacı" konseptinde pop-up bir mekân kurdu.

İlk bakışta bir spor markasından beklenmeyecek bu adımın altında, yerel kültürü ustalıkla okuyan bir pazarlama hamlesi yatıyor. Kanton kültüründe çorba, sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda performansın ötesinde yaşam enerjisi ve dayanıklılığın bir metaforu olarak görülüyor.

Nike Çin'de 'Çorbacı' Açarak Sporu Yerel Ritüelle Birleştirdi

Nike, sporcuları sürekli çabaya davet eden mesajını, bu yerel ritüel ile birleştiriyor. Marka, Su Bingtian'ın "çabanın boşa gitmez" söylemini, bir kase sıcak çorbanın sunduğu dayanıklılık ve ritüel duygusuyla bağdaştırıyor. Buhar tüten toprak kaplar ve "Just Do It" baskılı kaselerle donatılan bu pop-up, Nike'ın mesajını logosuyla değil, sıcak bir deneyimle aktarma amacını taşıyor.

Koşucuların halihazırda buluşma noktası olan Ersha Adası'nda Nike, klasik bir mağaza kurmak yerine bölgedeki bir alışkanlığa adapte oldu. Bu pop-up, yalnızca bir gastronomi entegrasyonu olmanın ötesine geçerek, koşu kültürünün sosyalleştiği ve mikro bir topluluk oluşturduğu bir alan yaratıyor. Bu strateji ile Nike, koşuculara doğrudan ürün satmak yerine, antrenman sonrası onlara iyi gelen bir mola ve dinlenme fırsatı sunmuş oluyor. Bu örnek, spor markalarının küresel sloganları yerel duygusal iklimlere nasıl başarıyla uyarlayabileceğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Kültür
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 463.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.