Hem dev bir ilaç imparatorluğunu yönetiyor, hem de Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe'nin yönetiminde kritik bir rol üstleniyor. Ali Koç'un seçim listesine girmesiyle birlikte gündeme oturan Nezih Barut kimdir, kaç yaşında, nereli? Nezih Barut serveti ne kadar? Hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar...

NEZİH BARUT KİMDİR?

1952 yılında dünyaya gelen Nezih Barut, Türkiye'nin en köklü ilaç firmalarından biri olan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlayan Barut, 1976 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde aktif olarak çalışmaya başladı.

Şirketin temelleri 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılmış olup, Nezih Barut bu mirası kurumsallaştırarak global bir ilaç markasına dönüştüren kilit figür olmuştur. 1981 yılında şirketin yönetimini devralan Barut, üretim müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük gibi kademelerden geçerek bugünkü liderliğe ulaşmıştır.

Bugün, hem Türk ilaç sanayisinin gelişimi hem de uluslararası platformlardaki temsiliyet açısından önemli roller üstlenen Nezih Barut, aynı zamanda İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

NEZİH BARUT KAÇ YAŞINDA?

Nezih Barut 73 yaşındadır. 1952 doğumlu olan Barut, yarım asrı aşan iş hayatı deneyimiyle, hem tecrübeli bir sanayici hem de vizyoner bir yöneticidir. Yaşına rağmen iş dünyasındaki aktif rolü ve stratejik kararları ile dikkat çekmeye devam etmektedir.

NEZİH BARUT NERELİ?

Nezih Barut aslen İstanbulludur. Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren Barut, hem eğitim hem de iş yaşamını bu şehirde sürdürmüştür. İstanbul'un iş dünyasındaki merkezi rolü düşünüldüğünde, Barut'un burada şekillenen kariyeri anlam kazanmaktadır.

NEZİH BARUT NEREDE DOĞDU?

Nezih Barut İstanbul'da doğmuştur. Şehirle olan bağları sadece doğumuyla sınırlı kalmamış, mesleki ve sosyal yaşamının da önemli bir kısmı İstanbul'da geçmiştir. Abdi İbrahim'in merkezinin de İstanbul'da bulunması, Barut'un şehre olan bağlılığını güçlendirmektedir.

NEZİH BARUT BABASI KİM?

Nezih Barut'un babası, Barut ailesinin iş dünyasındaki köklü geçmişini temsil eden isimlerden biridir. Aile, Türkiye'nin yerli ilaç sanayisinin öncülerindendir. Abdi İbrahim'in kurucusu olan Abdi İbrahim Bey, Barut ailesinin atasıdır. Nezih Barut da bu köklü mirası devralarak şirketi dünya çapında tanınan bir marka haline getirmiştir.

NEZİH BARUT EŞİ KİM?

Nezih Barut'un özel hayatı kamuoyunda çok sık yer bulmasa da, evli olduğu ve bir erkek çocuk babası olduğu bilinmektedir. Eşi hakkında detaylı bilgiler paylaşılmasa da, ailesine ve özel yaşamına duyduğu saygı nedeniyle bu konularda genellikle medyada yer almamaktadır.

NEZİH BARUT SERVETİ NE KADAR?

Nezih Barut'un serveti hakkında net rakamlar kamuoyuna açıklanmasa da, yönettiği şirketin büyüklüğü, uluslararası yatırımları ve sektörel etkisi göz önünde bulundurulduğunda çok yüksek bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Abdi İbrahim, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük ilaç firmalarından biridir. 2025 yılı itibarıyla şirketin yıllık cirosu milyar dolarlık seviyelere ulaşmış durumdadır. Bu da Barut'un Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer aldığını göstermektedir.

NEZİH BARUT ALİ KOÇ'UN YÖNETİMİNDE!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yaklaşan seçimler öncesinde Ali Koç'un listesinde yer alan isimler gündeme bomba gibi düştü. Bu listede dikkat çeken isimlerden biri de Nezih Barut oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Barut Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bu gelişme, Barut'un sadece iş dünyasında değil, spor camiasında da aktif rol alacağını gösteriyor. 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi olan Barut, kulübe olan bağlılığını şimdi yönetici sıfatıyla sürdürecek.