NEYMAR NE YAPTI? Neymar'ın giydiği kıyafet çok konuşuldu!

NEYMAR NE YAPTI? Neymar'ın giydiği kıyafet çok konuşuldu! Barcelona ve PSG'deki başarılı perforformansıyla akıllara kazınan Neymar'ın o halini gören hayranları Brezilyalı futbolcuya "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.

NEYMAR NE YAPTI?

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'de forma giyen Neymar'ın, soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü. Brezilyalı yıldızın o halini gören hayranları Neymar'a "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.Teknik direktörlüğünü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de yıldız futbolcu Neymar'a tepki yağıyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımıyla tekrardan antrenmanlara başlayan Neymar'ın soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü.