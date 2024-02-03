3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Newcastle - Luton Town maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Newcastle - Luton Town CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir?

NEWCASTLE - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Newcastle ile Luton Town arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports 3'ü Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz.