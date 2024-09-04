N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kanté, kariyerine Boulogne takımında başladı ve sonrasında Ligue 1 takımlarından Caen'de iki yıl boyunca forma giydi. 2015 yılında, 5.6 milyon £ karşılığında Leicester City'ye transfer oldu ve sadece bir sezon oynadığı İngiliz kulübünde Premier League şampiyonluğu yaşadı. Sonraki sezon, Chelsea'ye 32 milyon £ karşılığında transfer oldu. Peki, N'Golo Kante kimdir?

N'GOLO KANTE KİMDİR?

Doğum: 29 Mart 1991 (33 yıl yaşında), Paris

N'Golo Kanté (d. 29 Mart 1991, Paris), Fransız millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-İttihad'da forma giymektedir. 2016 ve 2017 yıllarında Premier League şampiyonluğunu sırasıyla Leicester City ve Chelsea ile kazandı bunu iki farklı takımda art arda yapan ilk oyuncu oldu.

Kanté, kariyerine Boulogne takımında başladı ve sonrasında Ligue 1 takımlarından Caen'de iki yıl boyunca forma giydi. 2015 yılında, 5.6 milyon £ karşılığında Leicester City'ye transfer oldu ve sadece bir sezon oynadığı İngiliz kulübünde Premier League şampiyonluğu yaşadı. Sonraki sezon, Chelsea'ye 32 milyon £ karşılığında transfer oldu.

Kanté, Fransa millî takım formasını ilk kez 2016 yılında giydi. Aynı yıl, kendi ülkesinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise final başarısını yaşadı.

Aynı zamanda; güçlü fiziği, top kapma becerisi, orta sahadaki çok yönlülüğü ve neredeyse hiç bitmeyen enerjisiyle de futbol otoritelerince dikkat çekmektedir.

ÖZEL HAYATI

Kanté bir Müslümandır. 1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç eden Malili bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine'de küçük bir apartman dairesinde büyüdü. Babası, N'Golo 11 yaşına girdikten kısa bir süre sonra öldü ve büyük kardeşi Niama, 2018 Dünya Kupası'ndan önce kalp krizinden öldü.

Adını Bamana İmparatorluğu'nun Kralı Ngolo Diarra'dan almıştır. Küçük kız kardeşi de Suresnes'teki gençlik sistemindeydi. Ronaldo, Ronaldinho ve Diego Maradona, büyürken en sevdiği oyunculardı. 21 yaşında Boulogne için oynarken mesleki muhasebe diploması aldı.