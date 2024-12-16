Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir FK'yi 3-1 yendiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın küfür görüntüleri ortaya çıktı. Sakatlık nedeniyle kadroda olmayan Yandaş, maçı locadan izlerken Ousseynou Ba'ya küfürler yağdırdı. Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı?

MUSTAFA KOÇ SAĞLIK DURUMU NE?

Ağrı'da göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Vali Mustafa Koç'a anjiyo yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, dün gece göğüs ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

Muayene ve tetkikler sonrası anjiyo yapılan Vali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.