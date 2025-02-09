Mustafa Alper Avcı kimdir? Mustafa Alper Avcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Alper Avcı hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA ALPER AVCI KİMDİR?

Mustafa Alper Avcı, 18 Ağustos 1981 tarihinde İzmir'de doğmuş bir Türk futbol antrenörüdür. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Avcı, kariyerine altyapı antrenörlüğü ile başlamış ve son olarak Manchester City altyapısında görev yapmıştır.

Geçmiş Deneyimleri

Avcı, Port Vale ve Chorley takımlarında da altyapı antrenörlüğü görevini üstlenmiştir. Türkiye'de ise Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK, 1922 Konyaspor ve Altay takımlarının teknik direktörlüklerini yapmış ve deneyim kazandırmıştır.