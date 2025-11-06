Haberler

Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası sosyal medya hesabından "Gurur" notunu düştüğü bir paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı ve binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında elde ettiği tarihi galibiyete sessiz kalmadı.

MAÇ BİTMEDEN PAYLAŞTI

Ajax deplasmanında Galatasaray'ın 3-0'lık zaferi sürerken, Muslera maçın son anlarında sosyal medya hesabından tek kelimelik bir paylaşım yaptı. Uruguaylı eldiven, gönderisine sadece "Gurur" notunu düştü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK BEĞENİ

Muslera'nın paylaşımı, kısa sürede Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni ve paylaşım alan gönderi, "Gerçek Galatasaraylı kaptan" yorumlarıyla gündem oldu.

GALATASARAYLILARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Sarı-kırmızılı formayla yıllarca başarılar yaşayan ve takımın simge isimlerinden biri olan Fernando Muslera, bu hareketiyle bir kez daha taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaray camiası, efsane kalecinin bu anlamlı paylaşımını "Kaptan hâlâ bizimle" sözleriyle andı.

