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Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi?

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Türkiye'de heyecanla beklenen 31 Mart yerel seçim günü geldi çattı. Vatandaşlar sabah saatlerinden bu yana oylarını kullanıyor. Sonuçlar merakla beklenirken, siyasi isimlerin oy kullanıp kullanmadıkları merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum. Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? İşte detaylar...

MURAT KURUM NEREDE OY KULLANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oyunu eşi ve oğluyla birlikte İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda kullandı. Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi?

MURAT KURUM OY KULLANDIKTAN SONRA NE DEDİ?

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta güneş doğacak. Bugün bütün İstanbullularla bu bayramı inşallah kutlayacağız. İl Başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Halkımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimize ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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