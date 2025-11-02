Haberler

Muğlaspor Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Muğlaspor Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Boluspor ile Bodrumspor, Trendyol 1. Lig kapsamında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek için maçın başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağına dair detayları araştırıyor.

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Boluspor–Bodrumspor karşılaşması öncesinde, sporseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, bu maçı Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

BEIN SPORTS MAX 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 kanalı, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maç canlı takip edilebilecek.

TRT SPOR FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor seçeneği de mevcut. Kanal, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda yayın yapıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin dijital platformları üzerinden de şifresiz şekilde izlenebilecek.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor ile Bodrumspor arasındaki mücadele, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in bu önemli karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumu'nda, Boluspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

