MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Deneyimli avukatın dolandırılma iddiası. ''Modern kişiliğine kandım, 20 milyon TL kaptırdım.''

23 yıllık deneyimli Avukat Kadriye Türkkaya, yuva kurma amacıyla nikah masasına oturduğu kişi tarafından 20 Milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Kadriye Hanım, kocası Hurşit'in hukuki hizmet için kendisine ulaştığını bu şekilde tanıştıklarını anlattı.

Yasını tuttuğu eşinin ailesi evlatlarından mı ayırdı? ''Kayınbiraderim ile evlenmemi istediler, kabullenmedim.''

Gülişe 10 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının elinden alındığı iddiasıyla Müge Anlı'ya geldi. Genç kadın, eşi öldükten sonra kayınbiraderi ile evlendirilmek istendiğini kabul etmeyincede çocuklarının elinden aldığını anlattı. Eşinin ailesi yayına bağlanarak bu iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Sena Çetinkaya, hiç tanımadığı ailesini arıyor.

Sena Çetinkaya'nın daha birkaç aylık bebekken 4 Haziran 1992'de İstanbul Kartal Topselvi Yeşilbağlar Mahallesi Vardar Sokakta yaşayan Nuray Günersu'ya bakılmak için iki kadın tarafından bırakıldığı ve macerasının bu şekilde başladığı açıklandı.

6 Temmuz 2023'te kaybolan Hüseyin Bulkaz'a ne oldu? Motosikleti yaşadığı Tatar kasabasına 11 km uzaklıkta bulundu.

Hüseyin Bulkaz, 6 Temmuz Perşembe günü, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayıplara karıştı. Motosiklet Hüseyin'in yaşadığı Tatar kasabasına yaklaşık 11 kilometre, 13 dakikalık mesafedeki Kuruçay Mevkii'nde ışıkları yanık yatay bir şekilde bulundu. Oğullarından 274 gündür haber alamayan acılı aile, evlatlarının hayatta olmadığı endişesi ile programa geldi.

MÜGE ANLI İZLE!