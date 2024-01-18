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MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü merak konusu oldu. Programı canlı izlemek isteyenler için ATV'nin internet sitesi ve YouTube kanalı takip edilebilir. İzleyiciler tarafından canlı yayın linki araştırılıyor. İşte, Müge Anlı canlı izleme linki!

Gerçek hayat hikayelerini ve çözülmemiş olayları ele alan Müge Anlı, her gün izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Müge Anlı canlı izleme linki sorgulatılıyor. İşte, Müge Anlı canlı yayın linki!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetlerden kayıplara kadar geniş bir yelpazede, hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitleyen bir program sunuyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken ekip, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını ve cinayet mağdurlarının yaşamlarını gün yüzüne çıkararak olayları aydınlatma misyonunu sürdürüyor.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının internet sitesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünü izlemek için ATV internet sitesi ve YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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