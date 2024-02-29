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. Müge Anlı CANLI İZLE! 29 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 29 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 29 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 29 Şubat Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 29 Şubat Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 29 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • 4 günlükken bırakılan Mürvet'in babası arandı.
  • Genç kızın amcası olduğunu söyleyen Gürbüz Bey canlı yayına geldi.
  • 9 gündür kayıp olan Mehta evine döndü. Kendisini 15 kez terk eden eşine dön çağrısı yaptı, şiirler yazdı. "Altıncı ayın 2'sinde 100 Bin TL'lik bilezik alırım sana..." diyen adam, daha sonra "10 yıllık eşim midemi bulandırıyor!" dedi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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