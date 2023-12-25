MÜGE ANLI CANLI İZLE! 25 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Oğullarıyla ilgili kocasını cinayetle suçluyor. Aile bireylerinin hedefindeki baba canlı yayında...

Karaman'da şüpheli şekilde kaybolan oğlunu aramak için yayına gelen anne ve iki kız kardeş babalarını suçluyor. İddiaların odağındaki baba Mehmet Bey, Polis memuru Şakir isimli kişiden oğlunun Japonya'da olduğunu öğrendiğini, oğluna bir şey yapmadığını anlattı.

Mevlüt Ozan Atlar'ın arkadaşı konuştu. 'Kaybolduktan sonra babası hiç aramadı'

Ayşe Atlar'ın oğlu Mevlüt Atlar'ın öldürdüğünden şüphe ettiği babası Mehmet Atlar hiçbir aile üyesine şiddet uygulamadığını öne sürdü. Kayıp Mevlüt'ün arkadaşı konuştu. Babasının şiddet uygulandığını, elinden parasını aldığını söyledi. Mehmet Atlar'ın yalan söylediğini iddia eden kadın Japonya'da olduğunu düşünmediğini de belirtti.

Aracını bırakıp parasıyla kaybolan 3 çocuk babası... 150 bin TL istediği söylenen arkadaşı canlı yayında... Mustafa Hakkulu'nu beyaz arabayla gören kişinin İsa olduğu konuşuldu. Aracı kullananın Mustafa olmadığı yan koltuktan indiğini söyleyen İsa, Mustafa'nın bir kaç kez dükkana geldiğini o zaman da beyaz bir arabası olduğunu anlattı.

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