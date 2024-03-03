Üye Girişi
Haberler

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

Güncelleme:

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmakta olan adaylar, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 araştırmasını gerçekleştirmekte. Peki, MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? Sorusu, sınava katılmakta olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından sınav sonrasında merak edildi ve arama motorlarında araştırıldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 108 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Peki, MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 28 Mart'ta açıklanacak. Buna göre MSÜ Sınav sonuçları 28 Mart'ta yayınlanacaktır. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi. Adaylar sınav sonuçlarına 28 Mart tarihinden itibaren ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı kamuoyunun erişimine sunuldu. Adaylar, sınav sorularına 10 gün boyunca https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Ösym Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title