MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? Sorusu, sınava katılmakta olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından sınav sonrasında merak edildi ve arama motorlarında araştırıldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 108 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Peki, MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 28 Mart'ta açıklanacak. Buna göre MSÜ Sınav sonuçları 28 Mart'ta yayınlanacaktır. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi. Adaylar sınav sonuçlarına 28 Mart tarihinden itibaren ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişebileceklerdir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı kamuoyunun erişimine sunuldu. Adaylar, sınav sorularına 10 gün boyunca https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.