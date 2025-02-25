Mourinho ırkçılık mı yaptı? Mourinho ne dedi?

Galatasaray, derbi sonrası yaptığı açıklama ile Jose Mourinho hakkında ilgili yerlere ahlak dışı ifadeler nedeniyle şikayette bulunacakları yönünde paylaşım yaptı. Peki, Mourinho ırkçılık mı yaptı? Mourinho ırkçılık mı yaptı? Mourinho ne dedi?

MOURİNHO IRKÇILIK MI YAPTI?

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada

"Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü" denildi.

MOURİNHO NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylıların derbide genç stoperleri Yusuf Akçiçek'e kart göstertmek için çabaladıklarını belirtti ve sert sözler sarf etti. Galatasaraylıların maçın henüz başında Yusuf'a kart göstertmek için çabaladıkları belirten Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur. Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım." dedi. Galatasaray'ın paylaşımı: