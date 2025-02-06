Morata GOL izle! (Boluspor Galatasaray)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Maçta Morata, ikinci golünü kaydetti. Morata'nın bu golü maçın kaderini değiştirdi. Morata GOL izle! (Boluspor Galatasaray)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor. Morata maçta 2. golü kaydetti. Morata GOL izle!
BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Maç, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönrtiyor.
BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
?? Álvaro Morata, Galatasaray formasıyla ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a attı! #BSvGS pic.twitter.com/8MEpv3hji9— A Spor (@aspor) February 6, 2025