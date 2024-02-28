MOGAN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Mogan Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu, nereden alınır?

MOGAN ENERJİHALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Mogan Enerji halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Mogan Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu, nereden alınır?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz tarihi henüz belli olmadı. Mogan Enerji halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 28 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında talep toplaması öngörülmektedir.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ TL?

Taslak izahname bilgilerine göre Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fiyatı 11.33 TL. Lot sayısı ise 262 milyon 635 bin olarak belirlendi. Mogan Enerji halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 654 bin 560 TL olacak. Hisseler, bireysele eşit yöntemiyle dağıtılacak.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına 2.6 milyon kişi katılması halinde kişi başına 101 lot verilecek.

MOGAN ENERJİ HAKKINDA

Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirerek çevresel sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu azaltımına odaklanmıştır. Bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Şirket, bu santraller aracılığıyla yılda yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Mogan Enerji halka arzı için Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank, TEB gibi bankalar başta olmak üzere birçok bankadan satın alınabilmektedir. İşte Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alınabileceği bankalar;

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.