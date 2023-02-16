Miraç Kandili orucu ne zaman, hangi gün 2023? Miraç kandili orucu için sahura bugün mü kalkılır yarın mı? Oruç 17-18 Şubat mı?

Yarın mübarek Miraç kandilidir. Miraç kandilinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar oruca ne zaman kalkılacağını merak ediyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman 2023? Miraç kandili orucu için sahura bugün mü kalkılır yarın mı? Oruç 17-18 Şubat mı? Miraç kandili hangi gün? Recebin 27. günü ne zamandır? Miraç kandili orucu tek gün mü çift gün mü tutulur? İşte ayrıntılar...

Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı. Mübarek 3 aylarda oruç tutmak oldukça sevaptır. Aynı şekilde Recep ayında da oruç tutmanın büyük sevapları var. Özellikle Receb'in 27. gününü oruçlu geçirmenin faziletleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman 2023? Miraç kandili orucu için sahura bugün mü kalkılır yarın mı? Oruç 17-18 Şubat mı? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? RECEP AYININ 27. GÜNÜ HANGİ GÜN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 18 Şubat Cumartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece olmaktadır.

(Recebi Şerifin 27. gecesi) Miraç kandili gecesi : 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece (17 Şubat Cuma akşam namazı ile başlayacak)

(Recebi Şerifin 27. günü) Miraç kandili günü : 18 Şubat Cumartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 27. günü 18 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yani Recep ayının yirmi yedinci günü, Miraç kandili günü 18 Şubat Cumartesi günü olmaktadır. Oruç ise 18 Şubat'ta tutulur. Dileyenler tek gün tutmamak için iki gün art arda oruç tutabilirler. Ama tabii ki dileyenler sadece 27. günü de oruçlu geçirebilir.

MİRAÇ GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK 2023?

Miraç günü Recep ayının 27. günüdür. Haliyle 2023 yılında 18 Şubat Cumartesi günü Recep ayının 27. günü oluyor. Miraç orucu ise 18 Şubat Cumartesi günü tutulacaktır. Fakat Miraç kandilini karşılama orucu tutmak isteyenler 17 Şubat Cuma günü de oruç tutabilirler.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU İÇİN SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK 2023?

Miraç kandili orucunu tek gün tutmak isterseniz sahura 17 Şubatı 18 Şubata bağlayan gece yani cumayı cumartesiye bağlayan gece kalkmanız gerekiyor. Yani yarın gece. Ama eğer çift gün tutmak isterseniz yani Cuma-Cumartesi 2 gün tutacaksanız o zaman ilk günün orucuna bugün kalkmanız gerekiyor.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULABİLİR Mİ?

Dini kaynaklarda Recep ayının 27. günü tek gün orucu hakkında hadisler mevcuttur. Buna göre Recep ayının 27. günü dileyenler tek gün oruç tutabilir veya dileyenler 17-18 Şubat Cuma-Cumartesi iki gün birlikte tutabilir.

RECEB-İ ŞERİFİN YİRMİ YEDİNCİ GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) (18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ) ORUCU VE FAZİLETLERİ | HADİS-İ ŞERİFLER

Recep ayının 27. gününü oruçlu geçirmenin faziletleri hakkındaki hadisi şerifler aşağıdaki gibidir:

1-) Selmân-ı Fârisi (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kâim olan kişi, zaman olarak 100 seneyi oruç, 100 seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur . O gün, Receb'in bitmesine 3 gün kaladır. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir."

(Kaynak : el-Beyhaki, Fezâilü'l-evkat - Şu'abü'l-iman, İbnü 'Asâkir, el-Emâli, Fazlu Receb - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - İbnü Hacer, Tebyinü'l-aceb - ed-Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs - es-Süyuti, Cem'ul-cevami - ed-Dürrü'l-mensur, Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal - İbnü Arrâk, Tenzihü'ş-şeri'a, es-Savm)

2-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'in 27. günü oruç tutana, 60 ay orucunun sevabı yazılır . O gün, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e, Cibrîl'in risaleti ilk getirdiği gündür."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Ebu Muhammed el-Hallal, el-Hatib, Tarihu Bağdad - Ebu Musa el-Medini, Fezailü'l-leyali ve'l-eyyam, el-Iraki, el-Muğni anhamli'l-esfar - ez-Zebidi, İthafü's-sadeti'l-müttakin - es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis - Hennâd en-Nesefi, el-Fevâid, Abdülaziz el-Kettânî, Fezâilü Receb, İbnü Arrâk, Tenzihü'ş-şeri'a, es-Savm)

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN KİŞİ, KANDİL GECESİNİN OLDUĞU GÜNDE Mİ, BİR GÜN SONRASINDA MI ORUÇ TUTMALIDIR? (DİYANET FETVASI)

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAYLA İLGİLİ DİNİ BİR GEREKLİLİK VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.