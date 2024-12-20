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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi: Yeni Yılda 600 Milyon TL İkramiye Sizi Bekliyor!

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi: Yeni Yılda 600 Milyon TL İkramiye Sizi Bekliyor!
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Yeni yıl yaklaşırken herkesin heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları devam ediyor!

Bu yıl da unutulmaz bir yılbaşı hediyesi sunmaya hazırlanan Milli Piyango, tamamı dağıtım garantili rekor büyük ikramiye 600 milyon TL ile milyonların hayallerini süslüyor. Peki, bu büyük heyecana nasıl dahil olabilirsiniz? İşte tüm detaylar!

Yeni yıl yaklaşırken herkesin heyecanla beklediğiMilli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satışları devam ediyor! Bu yıl da unutulmaz bir yılbaşı hediyesi sunmaya hazırlanan Milli Piyango, tamamı dağıtım garantili rekor büyük ikramiye600 milyon TL ile milyonların hayallerini süslüyor. Peki, bu büyük heyecana nasıl dahil olabilirsiniz? İşte tüm detaylar!

Yılbaşı Biletleri Satışta

Yeni bir yılda rekor büyük ikramiyenin hayalini kuranlar için biletleri satışta. Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ise Tam bilet fiyatı 600 TL, yarım bilet 300 TL veçeyrek bilet 150 TL olacak şekilde belirlendi. Kendiniz ve sevdikleriniz için bilet alarak büyük hayalinizi gerçekleştirme şansınızı artırabilir ve hayallerinizi sevdiklerinizle paylaşarak yeni yıla yepyeni mutluluklarla girebilirsiniz.

Rekor İkramiye ile Hayaller Gerçek Oluyor

Bu ikramiye ile hayalinizdeki eve kavuşmak, dünya turuna çıkmak veya sevdiklerinize unutulmaz hediyeler almak hayal değil. Tamamı dağıtım garantili rekor büyük ikramiye 600 milyon TL ile tüm bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 31 Aralık gecesi çekilecek olan rekor büyük ikramiyeyi kazanmak için biletler tükenmeden hemen yılbaşı biletinizi alın.

Yılbaşı Biletleri Satışta

Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar için yılbaşı biletleri satışa çıktı. Tam bilet fiyatı 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL olarak belirlendi. Kendiniz ve sevdikleriniz için bilet alarak büyük hayalinizi gerçekleştirme şansınızı artırabilir ve sevdiklerinizle paylaşarak onlarla ortak bir heyecan yaşayabilirsiniz.

Yılbaşı Biletleri Nereden Alınır?

Yılbaşı bileti almak artık her zamankinden daha kolay!Milli Piyango Online üzerinden birkaç dakikada biletinizi alabilir ve yılbaşı çekilişi heyecanına anında katılabilirsiniz.

Milli Piyango biletinizi almak için millipiyangoonline.com adresini ziyaret edebilir veya mobil cihazınızın uygulama mağazasından Milli Piyango Mobil Uygulamasını indirerek dilediğiniz an, dilediğiniz yerden bilet satın alabilir ve Şans Oyunları oynayabilirsiniz. Kullanıcı dostu ara yüzü ve güvenli ödeme yöntemleri ile hızlı ve kolay bir deneyimMilli Piyango Mobil Uygulaması'nda sizi bekliyor.

Yılbaşı biletlerini, Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de bulunan Milli Piyango bayilerinden de satın alabilirsiniz. Size en yakın Milli Piyango bayisini öğrenmek için tıklayınız.

Milli Piyango Güvencesiyle Oynayın

Milli Piyango'da tüm çekilişler Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun organize edilmektedir. Çekilişe öncesi süreçler Noter ve MPİ yetkilileri tarafından denetlenmektedir.

Milli Piyango Online platformlarında oynadığınız oyunlardan ve biletlerinizden kazanacağınız ikramiyeler anında Milli Piyango Online hesabınızda. Kazandığınız ödülleri ise dilediğiniz zaman banka hesabınıza çekebilirsiniz.

Çekiliş Sonuçları Nasıl Takip Edilir?

Çekiliş sonuçları nı millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden anında öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Milli Piyango TV Youtube kanalından 31 Aralık'ta gerçekleşen çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz.

İkramiyeyi Kimler Alabilir?

Yılbaşı çekilişinde şanslı biletin veya biletlerin sahibiyseniz ikramiyeyi almanız için 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Şimdi Sıra Sizde!

Yeni yılın şanslı talihlisi siz olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Milli Piyango Yılbaşı biletinizi alarak bu büyük çekilişe katılmak. Milli Piyango Online ile şansa bir adım daha yakınsınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve unutulmaz bir yılbaşı geçirmek için hemen biletinizi alın!

31 Aralık için az bir zaman kaldı. Yılbaşı biletinizi almak için hemen millipiyangoonline.com adresini ziyaret edin veya Milli Piyango Mobil Uygulamayı indirin. Yeni yıla şansla girin!

Genel - Public

Haberler.com / Senem Zafer - Finans
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