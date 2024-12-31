MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir?
2025 yılı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları açıklandı! Bu yıl büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Vatandaşlar ise "Milli Piyango çeyrek bilet ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
2025 yılına girerken Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yine büyük heyecan yaratıyor. Bu yılki çekilişte büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Vatandaşlar ise "Milli Piyango çeyrek bilet ne kadar?" ve "Büyük ikramiye nasıl paylaşılır?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Çekilişe sayılı günler kala, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, MİLLİPİYANGO çeyrek bilet ne kadar?
MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi'nin 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Çeyrek Bilet: 150 TL
Yarım Bilet: 300 TL
Tam Bilet: 600 TL
Bu yılki çekilişte büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlenmiştir.
BİLETLER NEREDEN ALINIR?
Biletlerinizi Milli Piyango bayilerinden veya millipiyangoonline.com üzerinden satın alabilirsiniz.