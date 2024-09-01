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Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

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Futbol severlerin merakla beklediği milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman ve ne kadar sürecek? Tüm bu soruların yanıtları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca, milli maçların hangi kanalda yayınlanacağı da büyük bir merak konusu oluyor.

Milli maçların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Futbol severler, Milli maç takvimini ve kimlerle oynanacağını araştırıyor. Milli ara sebebiyle Süper Lig'e ara verilecek. Süper Lig karşılaşmalarının ise ne zaman başlayacağı aratılıyor. Peki, Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Milli ara ne kadar sürecek? İşte detaylar...

MİLLİ TAKIM KİMLERLE OYNAYACAK?

TFF, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takımımızın Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edeceğini duyurdu. Milli Takım maç takvimi şu şekilde:

  • 6 Eylül 21:45 - Galler - Türkiye
  • 9 Eylül 21:45 - Türkiye - İzlanda
  • 11 Ekim 21:45 - Türkiye - Karadağ
  • 14 Ekim 21:45 - İzlanda - Türkiye
  • 16 Kasım 20:00 - Türkiye - Galler
  • 19 Kasım 22.45 - Karadağ - Türkiye

Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de milli ara, 1 Eylül'de sona erecek 5. hafta müsabakaları ile başlayacak.

Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 15 Eylül'de başlayacak. Milli ara da bu tarihte son bulacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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