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Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı ile Hollanda ile karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Milli maç ne zaman ve Türkiye maçı bugün mü merak ediliyor. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

Milli maç ne zaman ve Türkiye milli maç bugün mü soruları gündeme geliyor. UEFA Euro 2024 maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi merak ediliyor. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda-Türkiye maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

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Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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