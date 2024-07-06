Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

Milli maç ne zaman ve Türkiye milli maç bugün mü soruları gündeme geliyor. UEFA Euro 2024 maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi merak ediliyor. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda-Türkiye maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

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HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.