Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta?
Ünlü boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasındaki heyecanla beklenen maçın Türkiye saati ile ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? İşte detaylar!
Boks dünyasında büyük ilgi uyandıran Mike Tyson ve Jake Paul'un karşılaşmasının saati merak ediliyor. İki ismin güçlerini paylaşacağı bu heyecan verici maçın detayları araştırılıyor. İkili arasındaki bu karşılaşma, Tyson'ın efsanevi geçmişi ve Paul'un sosyal medya ünlüsü olarak boks kariyerine hızlı girişi nedeniyle büyük bir ilgi uyandırıyor. Maç saati ise bu heyecan verici karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? Detaylar haberimizde...
MIKE TYSON JAKE PAUL TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?
Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.
MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI BİLETİ NE KADAR?
Teksas'taki 80 bin kişilik statta gerçekleştirilecek olan boks karşılaşmasında ring kenarındaki koltukların fiyatı ise 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan bilet satışlarının şu anda 9 milyon dolarlık rekoru kırdığı belirtiliyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'ın sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü. Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da Ağustos ayında konuşan Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" demişti.