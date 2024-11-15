Boks dünyasında büyük ilgi uyandıran Mike Tyson ve Jake Paul'un karşılaşmasının saati merak ediliyor. İki ismin güçlerini paylaşacağı bu heyecan verici maçın detayları araştırılıyor. İkili arasındaki bu karşılaşma, Tyson'ın efsanevi geçmişi ve Paul'un sosyal medya ünlüsü olarak boks kariyerine hızlı girişi nedeniyle büyük bir ilgi uyandırıyor. Maç saati ise bu heyecan verici karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON JAKE PAUL TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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