Michy Batshuayi Galatasaray'a mı geldi? Michy Batshuayi Galatsaray ile anlaşma sağladı mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Michy Batshuayi Galatasaray'a mı geldi? İşte ayrıntılar...

MİCHY BATSHUAYİ GALATASARAY'A MI GELDİ?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi. Galatasaray, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Fenerbahçe ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.

ÖN PROTOKOL İMZALADI

Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan Batshuayi sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu çarşamba günü Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.