İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Cuma güne ne kandili?

Regaib kandili ne zaman? 2023 Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili hangi gün? 2023 Dini günler takvimi!

Müslüman dünyası için bazı özel sayılan dini günler bulunmaktadır. Özellikle bu dönemler Müslümanlar camilerde veya evlerinden dua edip, namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okurlar. Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri de özel sayılan bu günlerdendir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Cuma güne ne kandili? İşte detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2022 Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Mevlid kandilleri, Hazreti Peygamberin ahlakını, ideallerini ve yaşantısını anlama ve onu örnek alma noktasında müminler için bir fırsat niteliğindedir.

2022 KANDİL GÜNLERİ

3 Şubat Perşembe: REGAİB KANDİLİ

27 Şubat Pazar: MİRAC KANDİLİ

17 Mart Perşembe:BERAT KANDİLİ

7Ekim Cuma: MEVLİD KANDİLİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI

1Mayıs PAZAR: AREFE

2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 KURBAN BAYRAMI

8Temmuz CUMA: AREFE

9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.