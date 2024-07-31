Merve Vatan kimdir? Merve Vatan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Merve Vatan, rüzgar sörfü sınıfı IQFoil'de yarışan bir Türk yelkencidir. Fransa'nın Paris kentinde yapılacak 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Merve Vatan kimdir? Merve Vatan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Merve Vatan (d. 1 Ocak 2005), rüzgar sörfü sınıfında IQFoil'de yarışan bir Türk yelkencidir . Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır. Merve Vatan kimdir? Merve Vatan kaç yaşında, nereli, branşı ne?
MERVE VATAN KİMDİR?
Doğum: 1 Ocak 2005 (19 yıl yaşında), Bozcaada
Merve Vatan (d. 1 Ocak 2005), rüzgar sörfü sınıfında IQFoil'de yarışan bir Türk yelkencidir . Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır .
Yelken kariyerine 2015 yılında Çanakkale Karabiga'daki İÇDAŞ Spor Kulübü'nde Onur Yalçın'ın antrenörlüğünde başladı .
İsrail'in Michmoret kentinde düzenlenen T293 Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı .
2021'de Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde altın madalya kazandı . Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen 2022 Gençler Yelken Dünya Şampiyonası'nda İsrailli Tamar Steinberg ile birinciliği paylaşarak altın madalya kazandı .
Vatan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen 2023 Yelken Dünya Şampiyonası'na katıldı ve 88 yarışmacı arasında 52. oldu.
İsviçre'nin Silvaplana kentinde düzenlenen 2023 iQFOiL Sınıf U21 Dünya Şampiyonası'na katıldı ve 29 kişi arasında 16. oldu. Aralık 2023'te Brezilya'nın Armação dos Búzios kentinde düzenlenen 2023 Gençlik Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarıştı.
Kariyer
Ocak 2024'te Vatan, Fenerbahçe Yelken'e transfer oldu.
2024 Yaz Olimpiyatları – Elemelerinde Fransa'nın Hyères kentinde düzenlenen Yelken Yarışları'nın Son Şans Regattası'nda yarıştı .Yarı finallere ulaştıve böylece 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar Rüzgar Sörfü – IQFoil etkinliğinde yarışarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı .
Kişisel hayat
Merve Vatan , 1 Ocak 2005 tarihinde Çanakkale'nin Bozcaada adasında doğdu.Orta öğrenimini Çanakkale Merkez İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde tamamladı .
Kendisine "Rüzgarın kızı" ("Rüzgarın Kızı") lakabı verilmiştir.