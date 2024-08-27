Mertens yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Mertens sakat mı?

Teksilcimiz Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta Young Boys ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Peki, Mertens yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Mertens sakat mı?

GALATASARAY – YOUNG BOYS MERTENS NEDEN YOK?

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray 11'i:

Yedekler : Batuhan, Günay, Kerem D., Mertens, Yunus, Dubois, Berkan, Jelert, Recep, Ali Turap, Efe, Metehan

Mertens, yedekler arasında yer alıyor.