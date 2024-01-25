Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BORSAYI NASIL ETKİLER?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir. Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir. Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir. Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

Şirketler, yüksek faiz oranları nedeniyle daha yüksek maliyetli borçlanabilirler. Bu da şirketlerin kârlılığını olumsuz etkileyebilir. Yatırımcılar genellikle faiz oranlarını yakından takip ederler. Faizler yükselirse, yatırımcılar piyasa koşullarını yeniden değerlendirebilir ve portföylerini revize edebilirler. Faiz oranlarındaki değişimler farklı sektörleri farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, finansal hizmetler sektörü faiz oranlarındaki yükselişten olumlu etkilenebilirken, inşaat sektörü faiz yükselmesinden olumsuz etkilenebilir.

Yüksek faiz oranları, uzun vadeli yatırımların değerini düşürebilir. Özellikle sabit getirili menkul kıymetlerin (tahviller gibi) değeri faiz oranlarına ters orantılı olarak değişebilir. Özetle, faiz oranlarındaki değişiklikler borsa üzerinde geniş bir yelpazede etkiler yaratabilir ve yatırımcıların risk algısını etkileyebilir. Ancak her zaman istisnalar ve farklı faktörler bulunabilir, bu nedenle piyasa koşullarını ve ekonomik verileri dikkatlice takip etmek önemlidir.