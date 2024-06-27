MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Haziran ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı?

Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken TCMB faiz kararını açıklandı. Haziran ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Haziran ayı faiz kararı belli oldu. Haziran ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Mayıs ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

5 AYIN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI NELER?

Ocak Ayı: %45

Şubat Ayı: %45

Mart Ayı: %50

Nisan Ayı: %50

Mayıs Ayı: %50