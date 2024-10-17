Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri!

PPK toplantı tarihleri ve Merkez Bankası faiz indirimi olur mu konuları gündeme geliyor.FED'in faiz indirimine gitmesinin ardından, Türkiye'de TCMB'nin de faiz indirip indirmeyeceği merak konusu oldu. Küresel ekonomilerin enflasyonla mücadelesinde sona yaklaşıldığına dair görüşler güçlenirken, Merkez Bankası'nın PPK toplantısında alacağı karar da yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın Ekim 2024 için alacağı kararın ne olacağı ve piyasa yorumları merakla bekleniyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı faiz kararı, 17 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

2024 EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Bugün düzenlenecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranının %50 seviyesinde sabit tutulması öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz ayki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci için risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Erken bir faiz indirimi, yeniden canlanan enflasyon riski yaratabilir. Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Para politikasındaki gevşeme, yalnızca aylık enflasyondaki kalıcı düşüş ve birçok faktörün uygun hale gelmesiyle başlayacak. Enflasyonda, beklentilerde ve iç talepte kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek. Piyasa, firmalar ve hane halkı enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz ve piyasa beklentileri yıl sonu öngörümüze yaklaşmaya başladı" şeklinde açıklamalarda bulundu.