MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faiz kararı, özellikle Türk Lirası üzerindeki etkileri nedeniyle piyasaların kritik bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Vatandaşlar ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklandı. Yılın son toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararıyla 2024 yılında uygulanacak ekonomi politikaları için önemli bir mesaj verecek. Bu kapsamda, "Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler?" sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MB ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ DÖVİZ KURLARINI NASIL ETKİLER?

Faiz indirimi, ülke para biriminin getirisini azaltır. Bu durum, yatırımcıların daha yüksek getiri sunan diğer ülke para birimlerine yönelmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yerel para biriminden çıkarak döviz talebini artırır. Bu da döviz kurlarının yükselmesine (yerel para biriminin değer kaybetmesine) neden olabilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ BENKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.