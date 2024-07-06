Üye Girişi
Haberler

Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024 Hollanda-Türkiye maçı heyecanla beklenirken Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı yoksa cezalı mı soruları gündeme geliyor. EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Peki, Hollanda-Türkiye maçında Merih Demiral neden cezalı?

Merih Demiral cezalı mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi. Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA MERİH DEMİRAL NEDEN YOK?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı?

HOLLANDA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Merih Demiral Hollanda Türkiye Gündem Spor Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

Bakmadan Geçme

MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title