Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı?

Merih Demiral cezalı mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi. Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA MERİH DEMİRAL NEDEN YOK?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.