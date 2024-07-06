Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı?
EURO 2024 Hollanda-Türkiye maçı heyecanla beklenirken Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı yoksa cezalı mı soruları gündeme geliyor. EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Peki, Hollanda-Türkiye maçında Merih Demiral neden cezalı?
Merih Demiral cezalı mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi. Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA MERİH DEMİRAL NEDEN YOK?
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.
HOLLANDA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.