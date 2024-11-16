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Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?
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Ünlü futbolcu Merih Demiral hangi takımda oynuyor ve kimdir soruları gündeme gelirken Merih Demiral kimdir merak ediliyor. Merih Demiral kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir. Peki, Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

Milli futbolcu Merih Demiral kimdir ve kaç yaşında, nereli soruları araştırılıyor. Merih Demiral hangi takımda oynuyor ve kimdir merak ediliyor. Kocaeli'nde doğan Merih Demiral kimdir gündeme geliyor. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu.Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998'de Kocaeli'de dünyaya geldi. Demiral, 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıktı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilen futbolcu, futbol kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. 1.92 boyunda olan Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.

Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına açıldı.

Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor?

Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satıldı.

Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih Demiral buradaki performansıyla da futbolun önemli tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. A Milli seviyede de Türkiye'yi seçmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı. Merih Demiral, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Merih'i satın almak istediği takdirde 3.5 milyon Euro ödeyecek.

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