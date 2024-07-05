Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı?

Milli yıldızımız Merih Demiral, gol sevinci sonrasında yaptığı bozkurt işaretiyle gündemden düşmüyor. UEFA tarafından soruşturma başlatılan Merih Demiral'a ceza verilecek mi merak ediliyor. Merih Demiral ceza aldı mı? Detaylar haberimizdedir…

MERİH DEMİRAL CEZA ALDI MI?

UEFA'nın İsviçreli bir müfettiş görevlendirdiği ve bu müfettişin Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu belirtildi. Ancak TFF, "Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi" şeklindeki haberleri yalanladı ve savunma süresinin devam ettiğini bildirdi.

MERİH DEMİRAL UEFA'DAN KAÇ MAÇ CEZASI ALDI?

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da goller Merih Demiral'dan gelmişti. Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasının yankıları ise sürüyor.

Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA tarafından disiplin soruşturulması başlanan hareketle ilgili istenen ceza da belli oldu.

Milliyet'in haberine göre UEFA, Merih Demiral'ın dosyası için İsviçreli bir müfettiş görevlendirdi. Müfettişin, Merih Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu ifade edildi.

TFF YALAN HABERLERİ YALANLADI

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.

MERİH DEMİRAL BOZKURT İŞARETİ OLAYI NEDİR?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."