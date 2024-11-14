MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. 2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam konusunda birçok tahmin ortaya çıkmaya başladı. 2024 yılının Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, Ocak 2025'te yapılacak maaş artışları daha kesin bir şekilde şekillenecek. Peki, 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? Detaylar haberimizde...

2025 OCAK MEMUR ZAMMI NE OLUR?

Memurlar, Temmuz ayında %10'luk bir toplu sözleşme zammı almıştı, ancak enflasyon farkı artışı ile bu zam miktarı 7,80% artışla birleştiğinde, Ocak'taki maaş artış oranı toplamda %17.6'ya yaklaşabilir. Enflasyon farkının daha fazla artıp artmayacağı, Kasım ve Aralık aylarındaki verilerle netleşecek. Bu zam miktarının kesinleşmesi için 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık enflasyon oranları bekleniyor?.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR ZAMMI KAÇ OLUR?

2025 yılı Ocak ayında yapılacak memur maaşı zammı için, 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağına dair tahminler şekillenmeye başladı. Ekim ayı itibariyle, 4 aylık enflasyon farkı %11,80 olarak hesaplandı. Bu fark, Ocak 2025 zammının üzerine eklenerek, memurların maaşlarına %7,80 oranında bir artış sağlanacak. Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak, bu oran daha da kesinleşecek.

OCAK 2025 MEMUR ZAM TAHMİNLERİ

2025 yılı Ocak ayında uygulanacak memur maaş zammı konusunda tahminler şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın 2025 için enflasyon tahminlerine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yaklaşık %10,59 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, memurların maaşlarına doğrudan etki edecek ve en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.357 TL'ye yükselecek.