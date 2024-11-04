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MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur?

MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur?
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2025 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri zamlı maaşlarını alabilmek için zam oranının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

2025 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, memurlar ve memur emeklileri tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Zam oranının açıklanmasıyla birlikte, maaşlarına yansıyacak artış miktarını öğrenmek isteyen memur ve emekliler, güncel enflasyon verileri ve ekonomik göstergelere odaklanmış durumda. Her yıl olduğu gibi, Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte memurlar, maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının yansıtılmasını bekliyor. Peki, memur zam oranı açıklandı mı? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI?

Son enflasyon oranının Aralık sonunda TÜİK tarafından açıklanmasıyla memurların 2025 Ocak ayında alacakları maaş artışı kesinleşecektir. En düşük memur maaşı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı birleştirilerek yeni yıla yansıtılacaktır.

MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. TÜİK'in %2,97 olarak açıkladığı Eylül ayı enflasyon oranının üzerine, Ekim, Kasım ve Aralık ayının da eklenmesiyle birlikte nihai zam oranı belirlenmiş olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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