MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?

Memur maaş zamları her yıl iki kez, toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda belirleniyor. 2024'ün ikinci yarısında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı kabul edilmişti. Ancak enflasyon oranlarının beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, memur maaşlarına eklenecek enflasyon farkını daha da artıracak gibi görünüyor. Uzmanlar, Ocak 2025'te memurların maaşlarında yüzde 40'a varan bir artış olabileceğini öngörüyor. Peki, Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR 2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, iki ana unsur üzerinden hesaplanacak: toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı. Toplu sözleşme kapsamında memurların 2024 yılının ikinci yarısında yüzde 15 zam aldığı biliniyor. Ancak, enflasyonun bu dönemde daha yüksek gerçekleşmesi nedeniyle oluşan fark, maaşlara ek bir artış olarak yansıtılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, Temmuz-Kasım 2024 dönemindeki enflasyon oranı %14,58 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, memurlar için %8,58 oranında bir enflasyon farkı oluşmuştur. Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı yaklaşık %14,58 olacaktır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bu hesaplamalara göre, en düşük memur maaşı yaklaşık 45.061 TL'ye yükselecektir. Ancak, Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.