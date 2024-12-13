Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj

 Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı için geri sayım başladı. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla maaşlarına yapılacak artışı öğrenmek için açıklanacak son enflasyon rakamlarını bekliyor. Peki, memur maaş zammı Ocak 2025'te ne kadar olacak? Şu ana kadar gerçekleşen 5 aylık enflasyon oranları ve toplu sözleşme hükümleri, maaş artışına dair önemli ipuçları veriyor.

Memur maaş zamları her yıl iki kez, toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda belirleniyor. 2024'ün ikinci yarısında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı kabul edilmişti. Ancak enflasyon oranlarının beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, memur maaşlarına eklenecek enflasyon farkını daha da artıracak gibi görünüyor. Uzmanlar, Ocak 2025'te memurların maaşlarında yüzde 40'a varan bir artış olabileceğini öngörüyor. Peki, Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR 2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, iki ana unsur üzerinden hesaplanacak: toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı. Toplu sözleşme kapsamında memurların 2024 yılının ikinci yarısında yüzde 15 zam aldığı biliniyor. Ancak, enflasyonun bu dönemde daha yüksek gerçekleşmesi nedeniyle oluşan fark, maaşlara ek bir artış olarak yansıtılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, Temmuz-Kasım 2024 dönemindeki enflasyon oranı %14,58 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, memurlar için %8,58 oranında bir enflasyon farkı oluşmuştur. Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı yaklaşık %14,58 olacaktır.

MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bu hesaplamalara göre, en düşük memur maaşı yaklaşık 45.061 TL'ye yükselecektir. Ancak, Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.

MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Çocuklarını vegan diyetiyle öldüren anne ve babaya ceza yağdı
img

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia
img

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.