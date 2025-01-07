MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı için memur maaşlarına %11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Bu karar, Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklisi maaş artışı kararıyla ilgili detaylar neler? Yayımlanan genelgeye göre, memur ve memur emeklilerinin yanı sıra sözleşmeli personel de bu zamdan yararlanacak. Ayrıca, kıdem tazminatı tavan tutarı ile diğer önemli düzenlemeler de açıklandı. Peki, memur maaş zammı kimleri kapsıyor ve tavan tutarlar ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NETLEŞTİ Mİ?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan artış kararıyla ilgili genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu biliniyor.